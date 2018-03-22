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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mardin’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Yakalanan silahların görüntüsü

Terörle Mücadele Piyade Keskin Nişancı Akalan Kesk 

-Silahların yerlerinden çıkarılması
-Arazide yapılan çalışma
-Detay görüntü
-Fotoğraflar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Dargeçit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçesi kırsal alanında arazi taraması için yapılan operasyonda, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 11 adet mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan pil bloğu, çok sayıda giyim ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
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