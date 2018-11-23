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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Mardin'de şehit öğretmenler için mevlit okutuldu

Mardin'de şehit öğretmenler için mevlit okutuldu

- "24 Kasım Öğretmenler Günü" - - Şakir Nuhoğlu Camisi'nden detay - İlahi okunmasıMARDİN (AA) - Mardin 'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla şehit öğretmenler için Mevlit - i Şerif okundu.Diyanet İşleri Başkanlığı, Mardin Valiliği, büyükşehir belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda, şehit öğretmenler için 320 hatim indirildi, bin Yasin - i Şerif okundu.Öğretmen, öğrenci ve din görevlileri ilahiler seslendirdi.İl Müftüsü İsmail Çiçek ve Artuklu İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, dua edip, vaaz etti.İl Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Oruç, öğretmenliğin peygamber mesleği olduğunu belirterek, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle terörden şiddetten dolayı şehit edilen öğretmenlerimiz için mevlit okutuldu. Öğrencilerimiz şehit edilen öğretmenler adına hatim indirdi." dedi.
Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Mili Eğitim Müdürü Yakup Sarı da katıldı.

General Öğretmenler Öğretmen Büyükşehir Belediyesi Peygamber 

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