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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mardin’de polisleri taşıyan araçla işçi servisi çarpıştı: 2'si polis 7 yaralı

Mardin’de polisleri taşıyan araçla işçi servisi çarpıştı: 2'si polis 7 yaralı

Devrilen minibüs

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-Polis ekipleri
-Seyir halindeki araçlar
-Kaza geçiren sivil polis aracı

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyete ait bir araç ve fabrika işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. 2’i polis memuru 7 kişi yaralandı. Mardin Kızıltepe Karayolunda Organize Sanayi Bölgesi B girişi kavşağında fabrika işçilerini taşıyan Nusret Yalçınkaya idaresindeki 47 S 2192 plakalı minibüs emniyete ait olduğu öğrenilen araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs refüje çıkarak yan yattı. Olay yerine polis ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ali Damar, Abdurrahman Akgüç, Şükrü Yalçınkaya, Abdullah Yalçınkaya ve sürücü Nusret Yalçınkaya ile 2'si polis memuru olmak üzere 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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