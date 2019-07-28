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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Mardin’de orman yangını 6 mahalleyi tehdit ediyor

Mardin’de orman yangını 6 mahalleyi tehdit ediyor

yangından görüntü

Ormanlı Orman Yangını Yükselen Yangına Müdahale Trol 

-söndürme çalışmalarından görüntü
-yükselen dumanlardan görüntü
-detaylar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'de sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangında binlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, 6 mahallenin tehlike altında olduğu belirtildi. Yangın, sabah saatlerinde Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın rüzgarın ve kuruyan otların etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri Bagok Dağı kırsalı ile Üçköy, Dibek ve Beğendik mahalleleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangına alanın dağlık ve engebeli olması nedeniyle müdahale etmekte güçlük çekerken kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alınması için Midyat Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile Midyat Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangının bölgede bulunan 6 kırsal mahalle için büyük bir tehdit oluşturulduğu öğrenilirken çevredeki vatandaşlarda kendi imkanlarıyla itfaiye ekiplerine yardım ediyor. Öte yandan BOTAŞ İstasyonu’na yaklaşan yangın kontrol altına alınmazsa 6 yerleşim yerinin boşaltılmak zorunda kalacağı belirtiliyor.
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