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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Öğrenci Servisi Sağlık Ekipleri Ortaöğretim 

-öğrenci servisinden görüntü
-ambulansın gelmesi
-çevredeki vatandaşlar
-detay görüntü

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Mazıdağı ilçesinde tır ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan öğrencilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, Mazıdağı ilçesi Yukarı Konak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ortaöğretim öğrencilerini taşıyan servis aracı, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle minibüs içerisinde bulunan öğrenciler ve araç şoförü, bulundukları yerde sıkıştı. Öğrenciler ve şoför sıkıştıkları yerden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, servis aracında olası bir yangına ihtimaline karşı servis aracında soğutma işlemi yaptı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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