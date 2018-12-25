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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Mardin’de Noel kutlaması

- Mardin’de Noel kutlaması

Kilise detayı

Doğum Günü Doğuş Irak 

-Süryani vatandaş Murat Özbek ile röportaj
-Süryani Ayda Bayruğ İle röportaj
-Turistlerden Tijen Türkseven ile röportaj
-Kilise içi ayin detay
-Metropolit Saliba Özmen ve Mardin Valisi Ziyaret detay
-Metropolit Saliba Özmen'in konuşması
-Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın konuşması
-Kilise Ziyaret Genel detay

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de, Hristiyan inanışına göre Hz. İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen Noel Bayramı ayinle kutlandı. Hristiyan inanışına göre, Hz. İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık nedeni ile Mardin Kırklar Kilisesi’nde Noel Bayramı ayini düzenlendi.
Ayini Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz yönetti. Ayinde ilahiler okunurken, kilisede ateş yakan çocuk ve yetişkinler İsa Mesih’in çobanlar tarafından bir mağarada bulunuşunu ve ateş yakılarak ısıtılışını canlandırdı. Süryanice ve Türkçe duaların okunduğu ayine katılanlar, özel gümüşlükler içinde yakılan özel kokularla tütsülendi. Daha sonra oruç tutan Süryanilere ruhani liderler tarafından komünyon verildi.
Ayin, dualarla sona erdi. Ayinin ardından Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve kurum müdürleri, Metropolit Saliba Özmen’i ve Süryani cemaatini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Özmen, Hristiyan aleminin doğuş gününü kutladıklarını ve yaşanan savaşların bertaraf edilmesi için dua ettiklerini belirterek, “Memleketimizde ve dünyada barışın ve huzurun hakim olmasını istiyoruz. Dualarımız, barışın ve bütün güzelliklerin aramızda olması huzur getirmesi için. Başta çok değerli valimiz ve yöneticilerimize olmak üzere bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum” dedi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise, Mardin’deki hoşgörü ve kardeşliğe dikkat çekerek, “Süryani dostlarımız ile birlikte onların yanında olduk. Dini bayramlar birlik ve beraberliğimizi artıran günlerdir. Bugünler mutluluğunuzu artırır, dostluklarımızı pekiştirir. Kıymetli Saliba dostumuz başkanlığında Mardinimizin birlik ve beraberliğine ve bu ortamın daha da giderek artmasında sağlamış oldukları katkılarından dolayı Süryani toplumuna teşekkür ediyoruz. Başta Mardin olmak üzere 2 yıldır bir huzur hakim oldu. Tüm dualarımız bu birlik beraberliğin artmasına yönelik. İnanıyoruz ki sınırlarımız ötesindeki bu zulümler de bitecek. Bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek” diye konuştu.
(BS-MP-Y)
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