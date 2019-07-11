Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

-olay yerinde itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının araçta kalanları çıkarma anları

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( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kızıltepe'den Nusaybin istikametine gitmekte olan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 PH 193 plakalı minibüs, yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp devrildi. Aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada C.D., A.Z., A.Ç., M.B., S.E. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

