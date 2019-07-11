Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

olay yerinden detay

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri Özel Hastaneler 

-olay yerinde itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının araçta kalanları çıkarma anları
-Detaylar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kızıltepe'den Nusaybin istikametine gitmekte olan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 PH 193 plakalı minibüs, yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp devrildi. Aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada C.D., A.Z., A.Ç., M.B., S.E. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı