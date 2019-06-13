Mardin’de kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi İzle



- Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsal alanında dün düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, 12 Haziran günü güvenlik güçlerince Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyon kapsamında, bir erkek ve bir kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet M16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir” denildi. Vatandaşların desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması için il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

