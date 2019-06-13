Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mardin’de kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi İzle

Mardin’de kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi İzle

arşiv görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

Terörle Mücadele Piyade Güvenlik Güçleri Terör Örgütü 


- Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsal alanında dün düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, 12 Haziran günü güvenlik güçlerince Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyon kapsamında, bir erkek ve bir kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet M16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir” denildi. Vatandaşların desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması için il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Türkiye - Azerbaycan Ortak TatbikatıTürkiye - Azerbaycan Ortak Tatbikatı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı