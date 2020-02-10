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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin’de jandarma ve MİT’in ortak operasyonunda 1 terörist yakalandı

Mardin’de jandarma ve MİT’in ortak operasyonunda 1 terörist yakalandı

ARŞİV-

( MARDİN ) MARDİN

Jandarma Akalan Göçmen Kaçakçılığı İtiraf Terör Örgütü 


- Mardin’de jandarma ve MİT’in ortak operasyonunda, terör örgütü PYD mensubu bir kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının müştereken yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu S. R. ve M. H. isimli Suriye uyruklu iki şahsın göçmen kaçakçılığı ve PYD terör örgütü mensuplarını yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye’ye geçirdiği tespit edildi. Takibe alınan S.R. ve M.H. isimli şahıslar jandarma tarafından yapılan operasyonla Kızıltepe Şenyurt Mahallesi sınırlarında yakalandı. Operasyonda araç içinde bulunan 5 şahıs gözaltına alındı. Araçta bulunan Ahmet Fereç Hali isimli şahıs yapılan mülakatta PYD terör örgütüne 2019 yılında katıldığını, örgüt içinde Berhudan kod adını kullandığını itiraf ettiği belirtildi. Araçta yakalanan S. R., M.H., S. A., E. X. ve Ahmet Fereç Halil isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
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