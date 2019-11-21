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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mardin’de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Mardin’de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

Polis Silahlı Kavga Alabalık Polis Ekipleri 

-Yerde yatan şahıslar
-Güvenlik önlemi
-Polislerden görüntü
-Kalabalıktan görüntü
-Detay görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş kişi hayatını kaybetti.Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi Ipekyolu yan yolda 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede vücutlarına kurşun isabet eden Mustafa Tezdönen ve Emin Tezdönen'in hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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