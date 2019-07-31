Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin'de HDP ve DBP'li yöneticiler tutuklandı

Mardin'de HDP ve DBP'li yöneticiler tutuklandı

arşiv görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

Adli Kontrol Yurt Dışı Yasağı Tutuklama Talebi Yurt Dışı Terör Örgütü 


- Mardin’de HDP ve DBP yöneticilerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ev ve iş yerinde arama yapılan ve gözaltına alınan Gülşen Özer, Leyla Bozkurt, Şehmus Sun, Mehmet Emin Alkan, Sedat Ay ve Ferhat Kut emniyette sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dün gece saatlerinde mahkemesi tamamlanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Başkanı Şehmuz Sun ve yardımcısı Leyla Bozkurt, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi üyeleri Alaattin Semir Zuğurli ve Sedat Ay tutuklandı. Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediye Başkanı Gülşen Özer, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Mehmet Emin Alkan yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda araması bulunan HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, Hüseyin Gocuk ve Samiye Demir’in hala arandığı öğrenildi. HDP Nusaybin binasındaki elektrik kaçak çıktı Öte yandan HDP’li ve DBP’li yöneticilerin Nusaybin’de ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a ait afiş ve broşür çıktı. DBP ve HDP binalarının elektriklerinin kaçak olarak kullandıkları için işlem yapılarak kesildiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı