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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin’de havadan ve karadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Mardin’de havadan ve karadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Mardin emniyetinin araç takibi

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-Havadan aracın takibi
-Polislerin aracı durması
-Uyuşturucu tacirinin araçtan indirilişi
-Uyuşturucu maddelerin araçtan çıkarılışı
-Narkotik köpeğinin aracı araması
-Araçta uyuşturucu paketlerinin indirilmesi
-Emniyet tabelası ile toplam uyuşturucu görüntü

( MARDİN )-Mardin'de terörün finans kaynağına darbe MARDİN

- Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin finans kaynağı uyuşturucu ticaretini önlemek üzere gerçekleştirdiği operasyonda 722 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda Midyat ilçesince Batman-Midyat karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı havadan ve karadan takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan araçta narkotik köpeğinin de yardımı ile yapılan aramada 65 paket halinde 679 kilo 450 gram uyuşturucu esrar maddesi ve 34 paket halinde 42 kilo 700 gram uyuşturucu toz esrar maddesi olmak üzere toplam 722 Kilo 150 gram uyuşturucu esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan aracın sürücüsü M A. emniyette yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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