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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

Uçurtma ustası Zahit Mungan Uçurtmasını uçururken detay

İletişim Özel Tasarım Gökyüzü Uluslararası Hava Trafiği 

-tarihi Mardin'de uçurtma ve güvercin detayı
-Güvercin severler Derneği Başkanı Nihat Toparlı ve güvercinlerden detay
-Güvercinlerden detay
-Güvercin severler Derneği Başkanı Nihat Toparlı açıklama
-Uçurtmacı Zahit Mungan Açıklama
-Uçurtma mardin ve güvercin detayı

( MARDİN ) - MARDİN

- Mardin’de uçurtma ve güvercinleri ile semaları şenlendiren iki grup gökyüzünü paylaşamadı. Gün boyu havanın serinlemesini ve rüzgarı bekleyen güvercin sahipleri yeni nesil uçurtmaların güvercinleri kaçırdığı için uçurtma sahipleri ile tartıştı. Çözümü telefon ile haberleşmede bulan gökyüzünü kullanan güvercin ve uçurtma sahipleri hobilerini gökyüzüne bırakmadan önce telefonla haberleşerek Mardin semalarını kullanmaya başladı.
Mardin’in simgesi olan uçurtma ve güvercinler hava trafiğine neden oldu. Aşırı sıcaklar nedeni ile sabahın erken saatlerinde ve akşamüstü güvercin ve uçurtmalarını havalandıran vatandaşlar havada uçurtmaların güvercinleri kaçırdığı için karşı karşıya geldi. Mardin’in simgesi güvercinleri gökyüzünde takla ve kanat atışlarını izlemek isteyen güvercin sahipleri yeni nesil büyük uçurtmalar yüzünden birbirinden değerli güvercinlerin kaçtığını ve havada performans sergileyemediğini kaydetti.
5 yaşından beri uçurtma sevdalısı olan ve uçurtmaları ile uluslararası bir çok festivalde Mardin’i tanıtan Zahit Mungan çözümü telefonla haberleşmede bulduğunu söyledi.

“Güvercin sevgisi genlerimizde var” Havada yaşanan bu trafikle ilgili İhlas Haber Ajansı

muhabirine konuşan Mardin Güvercin Severler Derneği Başkanı Nihat Toparlı, bunun tatlı bir didişme olduğunu söyledi.

Toparlı, "Tatlı bir kavga. Bizim merakımız hastalığımız güvercin. Önceden normal uçurtmalar vardı, güvercinlerimiz korkmuyorlardı. Yeni nesil uçurtmalar havalanınca bizim güvercinlerimiz kaçıyor güvercinlerimizden istediğimiz performansı alamıyoruz. Artık özellikle Zahit beyle telefonla haberleşiyoruz. O uçurmasını uçurunca biz güvercinlerimizi çıkarmıyoruz bizde güvercinlerimizi çıkarınca o uçurmuyor. Babadan atadan kalma bir sevgi. Genlerimizde var. Tam hava serinledi mi uçurtma engelliyor. Mardin’de her 3 evin birinde güvercin besliyorlar. Mardin’de binlerce güvercin var” dedi.
“Mardin’de artık hava trafiği var” Uçurtma ustası ve sevdalısı Zahit Mungan kendi özel tasarım Mardin simgesi uçurtmalarını gökyüzüne bırakırken iletişimle sorunu çözdüklerini ifade etti.
Mungan, "Mardin’de hava şartları çok sıcak olduğu için havanın serinlemesini bekliyoruz. Artık kentimizde hava trafiği var. Rüzgar güneyden esince hem uçurtmalar hem güvercinler güzel uçuyor. Birbirimizle randevulaşıyoruz. Güvercin uçururken ben uçurmuyorum. İletişim halinde hem güvercinleri hem uçurtmaları Mardin semalarında uçuruyoruz” diye konuştu.
(BS-AKK-Y)
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