Mardin’de gökyüzünden şeker yağdı

-Çocukların gökyüzünden şeker beklemesi

-Çocukların şekerleri toplaması

-Şekerlerin uçurtmaya konma anı hazırlık

-Şekerlerin gökyüzünden geriye sayımla açılması

-Suriyeli Hacı Abdurrahman'ın savaşı anlatması röportaj

-Uçurtma Ustası Zahid Mungan'ın açıklama

-Çocuklardan Aziz Serinkent'in açıklaması



( MARDİN )- Uçurtma ustası Zahid Mungan, uçurtmasıyla çocuklara gökyüzünden şeker dağıttı- Şekerleri toplayan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı- Suriyeli çocuklar:- “Suriye’de başımıza bombalar yağıyordu, Türkiye’de şeker” MARDİN



- Mardin’de uçurtmacı Zahid Mungan, uçurtmasına koyduğu bayram şekerlerini gökyüzünden çocuklara dağıttı.

Gökyüzünden üzerine şeker yağdığını gören başta Suriyeliler olmak üzere tüm çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemezken, mutlulukları yüzlerine yansıdı. Suriyeli çocuklar, “Suriye’de başımıza bombalar yağıyordu, Türkiye’de şeker” dedi.

Girdiği birçok uluslararası uçurtma yarışmasında birbirinden farklı uçurtmalarıyla hem Mardin’i hem de Türkiye’yi temsil eden uçurtma ustası Zahid Mungan, çocukların gönlünde bir kez daha taht kurdu. Mungan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın da desteğiyle, uçurtmasına koyduğu bayram şekerlerini, kentin farklı noktalarında çocukların üzerine yağdırdı. Gökyüzünden üzerlerine şeker yağdığını gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Özellikle de Suriye’deki iç savaştan kaçarak, aileleriyle birlikte Türkiye’ye sığınan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. “Tepemize bombalar atıyorlardı” 3 yıl önce ailesiyle birlikte Halep’ten kaçarak, Türkiye’ye sığınan ve üzerlerine gökyüzünden yağan bombalar yüzünden ağabeyini kaybeden çocuklardan 12 yaşındaki Hacı Abdurrahman, “Uçurtma ile şeker attılar, yedik. Vali amcaya da teşekkür ediyorum. Daha önce Suriye’de böyle bir şey görmedik, Mardin’de bayramlar daha güzel. Ben savaşı gördüm. Ben arkadaşlarımla bahçede oynarken helikopterle bizi vurdular, bütün çocuklar bir yere kaçtı. Ben orda öyle bekledim. Babam geldi beni aldı. Bir abim de öldü, 5 kardeş kaldık. Orada tepemize bombalar atıyorlardı, Türkiye’ye geldik şeker atıyorlar” dedi.

Suriyeli Aziz Serinkent, ilk defa uçurtma gördüğünü belirterek, “Kardeşlerim de çok sevindi, zıplayarak şeker aldılar. Burada bayramımız çok güzel geçiyor” diye konuştu.

“Çocuklar bu işi çok sevdi” Uçurma ustası Zahid Mungan ise geçen yıl da böyle bir etkinlik yaptıklarını anlatarak, “Çocukları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklar bu işi çok sevdi. Ara ara bayram haricinde de şeker dağıtmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

