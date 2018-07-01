Mardin’de gerçeği aratmayan KBRN tatbikatı İzle

-Ambulansların hastaneye gelişi

-Özel kıyafetler ile sağlık ekiplerinin yaralıları hastaneye getirmesi

-Ambulanslardan inmesi



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’de Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince yapılan Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçeği aratmadı. Mardin’de Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince KBRN tatbikatı yapıldı. Devlet Hastanesi bahçesinde yapılan tatbikatta senaryo gereği merdiven altı kaçak deterjan üretimi yapan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri de çıkan dumandan etkilendi. Ambulans şoförünün 112 Acil Komuta Merkezine haber vermesiyle bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Özel kıyafetleriyle olay yerine gelen ekipler, keşif tespit, yaralıya ilk müdahale, kazazedelerin kurulan özel çadırlarda temizlenmesi, numune alma, hastaneye sevk, hastane acil servisinde müdahale ile durumdan etkilenip kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşanlara müdahale, itfaiye ekiplerinin olay yerini temizlemesi ve ambulansların yıkanma işlemleri yaptı. Tatbikat başarıyla sona erdi. Tatbikatı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Başkanı ve Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alpay Tuncar da izledi.

