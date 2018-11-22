Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mardin’de e-belediye bilgi sistemi anlatıldı Haberi

Mardin’de e-belediye bilgi sistemi anlatıldı Haberi

Toplantı genel görüntü detay

İçişleri Bakanlığı Teknoloji Toplantı İstiklal 

-Toplantıya katılanlardan detay
-Saygı duruşu ve istiklal marşı detay
-Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın konuşma
-İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu’nun konuşması
-salon genel görüntü

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teknolojik ve yazılımsal çalışmaların başarıyla devam ettiğini kaydederken, “Büyükşehir Belediyemiz e-belediye bilgi sistemine geçerek, yerelden genele işlerin daha kolayca sürmesini sağlayacak” dedi.
Mardin, İçişleri bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan e-belediye bilgi sistemi konusunda eğitimlere ev sahipliği yapılıyor. Bu bağlamda bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın yanı sıra İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, 33 il ve ilçenin belediye başkanları ve personeli katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman yaptı. Bakanlığın teknolojik anlamda başarılı çalışmalara imza attığını belirten Yaman, “Bugün ilimizde vatandaşlarımızın ve kurumların hayatlarını kolaylaştıracak bir uygulamanın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımız vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak ve çağın gerekliliklerini göz önünde tutan çalışmalar yapıyor. Daha önce kurulan ve başarıyla sürdürülen MERNİS bu konuda sadece ülkemizde değil dünyaya örnek teşkil etmiştir. Aynı şekilde e-belediye sistemi de bizlere ve vatandaşlarımıza önemli kolaylıklar sağlayacaktır” dedi.
"Kolaylık sağlayacak" Daha sonra konuşan İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu ise, “Sistemi kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Daha önce farklı illerde bu konuyla ilgili toplantılarımızı yaptık. Bugün Mardin’de anlatacağımız çalışma belediyecilik hizmetlerini kolaylaştırmakla beraber vatandaşlarımız için de olumlu olacaktır” şeklinde konuştu.
(BS-AKK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Türkiye Teröre Karşı Tek YürekTürkiye Teröre Karşı Tek Yürek
Beyoğlu'ndaki Patlamadan İlk FotoğraflarBeyoğlu'ndaki Patlamadan İlk Fotoğraflar
PYD'yi Vuran Stinger Füzeleri GörüntülendiPYD'yi Vuran Stinger Füzeleri Görüntülendi
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı