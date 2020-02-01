Mardin'de 'düğün başlasın' operasyonunda örgütlü dolandırıcılıktan 6 tutuklama

-Polis aracına bindirilmeleri



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ’Düğün Başlasın’ kod adıyla düzenlediği operasyonda eşi vefat etmiş yaşlı erkekleri Suriyeli kadınlarla evlendirme vaadi ile kandıran çete üyelerini çökerttiği operasyonda hakim karşısına çıkarılan 6 kişi tutuklandı. Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son aylarda evlilik vaadiyle dolandırıcılık suçunun artığını tespit ederek çalışmalara başladı.

Cumhuriyet Savcısı Muhammedi Ali Fidan'la koordineli olarak çalışan Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği görevlileri, dolandırıcılık olaylarının yoğunlukla Suriyeli A.K. isimli bayan şahıs ve İ.M. İsimli erkek şahıs tarafından yapılmış olduğunu tespit etti. Operasyonda A.K ve İ.M.'nin Kızıltepe, Batman, Diyarbakır, Ankara, Cizre, Mardin Silopi, Yalova, İzmir illerinde özellikle eşi vefat etmiş ve yaşlı şahısları kendilerine kurban olarak seçtikleri tespit edildi. Çete üyelerinin eşi vefat eden şahıslara yaklaşarak yine kendileri gibi Suriyeli olan H.S. ve R.K. isimli şahıslarla dini nikahla evlilikler yaptırdığı tespit edildi. Çete üyelerinden M.Ş. isimli şahsın Suriye'den kadınları Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu ayrıca, çetenin İzmir bölgesindeki faaliyetlerini yürüttüğü ortaya çıktıktan sonra operasyon için düğmeye basıldı. 'Düğün Başlasın' kod adıyla yürütülen operasyonda, Diyarbakır, Batman, Kızıltepe, İzmir'de 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapılarak olayın şüphelileri yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda ziynet eşyası, para ve döviz ele geçirildi. Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Yapılan savcılık sorgulamalarının ardından Şüpheli şahıslardan A.K., F.M., H.S., R.K., M.Ş., M.H.S nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.



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