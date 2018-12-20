Mardin'de 'Drone'lu trafik denetimi Haberi

-Dronla trafik takip detayı

-Trafik ekipleri uygulama detayı

-Trafik Karadan denetim detayı

-Cezai işlem detayı



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kazaları en aza indirgemek için sürücü hatalarını havadan ve karadan yaptığı sıkı takip ile denetleniyor. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri ve radar uygulaması yaptı. Kızıltepe, Nusaybin, Midyat yolu üzerinde karada radar ekipleri, havada ise drone ile denetim gerçekleştirdi. 1- 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen havadan drone denetimlerinde Emniyet kemeri, hız ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara cezai işlem uygulanarak, 7 bin 877 araç denetlendi.

