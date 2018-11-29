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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mardin’de dinozor fosili bulunduğu iddiası

Mardin’de dinozor fosili bulunduğu iddiası

Kayalar içindeki pençe

Kayalı Dinozor Biyoloji Deniz Canlıları Bulduk 

-Kayalar içindeki diş ve tırnak
-Vatandaşların kalıntılara bakması
-Parçalardan detaylar
-Veysi Yertüm ile röportaj
-Servet İlhan ile röportaj

( MARDİN ) - MARDİN

- Mardin’de iki vatandaş, dinozor fosilleri bulduklarını ileri sürerek, fosillerin incelenmesini talep etti. Artuklu Üniversitesi (MAU) Arkeoloji Bölümü Öğretim Grevlisi Dr. Ergül Kodaş, bulunan parçaların milyonlarca yıl öncesine ait biyolojik kalıntı olduğunu belirterek, bunun deniz canlısı olabileceğine de dikkat çekti. Mardin’in merkez Artuklu ilçesi kırsalında Veysi Yertüm ve Servet İlhan adlı iki vatandaş, yoldan geçerken bir apartmanının önünde bulunan duvarın içerisinde kemik ve dişler olduğunu fark etti. Bunların dinozor fosili olduğunu ileri süren vatandaşlar, araştırılma yapılmasını istedi. Veysi Yertüm, gördükleri kemik ve dişlerin dinozor ya da mamut fosiline benzediğini savunarak, “Bununla ilgili yetkililere başvurdum. Mardin Valiliği, Müze Müdürlüğü, Kültür ve Doğa Varlıklarını Koruma Kuruluna durumu bildirdim ancak halen koruma tedbiri alınmadı. Tahribe açık bir yerde bulunuyor. Bunların araştırılıp koruma altına alınarak, ilimize kazandırılmasını istiyorum” dedi.
Kendilerine kalıntılara bir paleontologun bakmasının söylendiğini anlatan Yertüm, “Müze Müdürümüz bir arkeolog yönlendirdi. Kendisi biyolojik kalıntı olduğunu ama kemik uzmanı olmadığı için herhangi bir müdahalede bulunamayacağını söyledi.

Bu duvarın değerlendirilmesini bilimsel olarak çalışılabilecek pozisyonda. Dinozor mu değil mi net bir şey diyemiyorum ama mamut olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir kalıntı genel olarak bakınca volkanik patlamada mağara içine sıkışmış canlılar gibi görünüyor. Eklemler var, tırnaklar var, dişler var. Kaba bir araştırma yaptığımda uzmanlar burada dinozor olmayacağını söylüyor ama benim tahminime göre mamut olma olasılığı yüksek” diye konuştu.
“Burası Mardin ve dünyaya kazandırılabilir” Arkadaşı ile birlikte kemikleri fark eden Servet İlhan, “Önceden burası kayalıktı. İmara açıldığı için binalar yapıldı. Açanlarda çok dikkat etmediği için öyle açık kalmış. Tahribe açık bir yer. Şu anki hayvan kalıntıların dışında iri dişler, iri kemik yapılarını duvar da gördük. Yetkililer burayı bir an önce Mardin’imize kazandırsın. Burası tahrip olmadan güzel bir yere çevirip dünyaya kazandıralım” diye konuştu.
“Deniz canlısına ait olabilir” MAU Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ergül Kodaş ise, parçaların milyonlarca yıl öncesine ait biyolojik kalıntı olduğunu belirterek, “Bölgede deniz canlılarına rastlanmakta. Deniz canlısı da olabilir. Bir paleontologun ve doğa bilimcisi tarafından araştırılması gerekiyor” ifadelerinde bulundu. (BS-MP-Y)
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