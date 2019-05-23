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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mardin'de davalı taraflar, ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı alarak uzlaştı

Mardin'de davalı taraflar, ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı alarak uzlaştı

Mardin Cumhuriyet başsavcılık logosu

Dava Dosyası Başsavcılık Sosyal Sorumluluk Projesi Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

-Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile röportaj
-Çocuklara alınan ayakkabılardan detay
-Okul müdür Yardımcısı ayakkabıları teslim alması
-Okul yöneticisinin adliyeden çıkış detayları

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'de davalı olan iki taraf, ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı alıp uzlaşma sağlayarak bir ilke imza attı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı makamına gelen taraflar, bayram öncesi ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirmek için ilginç bir uzlaşmaya imza attı. Davalı taraflar, ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye ayakkabı almaları konusunda uzlaşma sağladı. Selahaddin Eyyübi İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye ayakkabı alan taraflar ayakkabıları teslim etti. Ayakkabıları Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’tan teslim alan okul yönetimi emeği geçen herkese teşekkür ederek öğrencilerin bir dava dosyasının uzlaşma sağlanması ile yüzlerinin gülecek olmasının güzel bir çalışma olduğunu ifade etti.
Konu ile ilgili açıklama yapan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mardin’in hoşgörü ve kardeşlik şehri olduğunu bunun da adliyede dava dosyalarına yansıdığını söyledi.

Bektaş, "Bu sene ilk 4 aylık tabloda uzlaşma dosyalarımızda başarı oranımız yüzde 70’in üzerinde. Bu başarının elde edilmesindeki pay Mardin halkına düşüyor. Kadim şehir Mardin’in hoşgörüsü şehri olması affetme duygusunun üst seviyede olması. Uzlaşmanın bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtmek adına tarafların uzlaşma sürecinde belirledikleri edimin topluma katkı sunan toplumda bazı eksikleri tamamlayacak çalışmalar başlattık. Mardin’de ilk kez üstlenecek tarafların neyin karşılığında uzlaşacakları konusunda Selahaddin Eyyübi İlkokulu'nda ihtiyaç sahibi 10 çocuğumuzun bayram öncesi ayakkabı alınarak bir ihtiyacı giderilmiş oldu. Taraflara ve uzlaştırma büromuza teşekkür ediyorum. Toplum yararına olan edimler devam edecek. Uzlaşmadaki bu oranın yüksek olması şehrin bu hoşgörü kardeşlik yönünün etkili olduğunu düşünüyorum" dedi.

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