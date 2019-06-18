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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Mardin'de çıkan yangında 600 dönümlük alan kül oldu

Mardin'de çıkan yangında 600 dönümlük alan kül oldu

Yanan ot anız alan

-Dumanın çıktığı alanlar
-Yanan yerlerden çıkan dumanlar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'de Midyat ile Nusaybin arasında çıkan yangında yaklaşık 600 dönüm arazi kül oldu. Edinilen bilgilere göre, Midyat ile Nusaybin arasında Çağlar Mahallesi mevkiinde anızlık alanda çıkan yangına Nusaybin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Midyat’tan da takviye ekipler bölgeye gitti. Yaklaşık 600 dönüm arazinin küle döndüğü yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.
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