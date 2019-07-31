Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin’de adı taciz iddiasına karışan şahıs gözaltına alındı

Mardin’de adı taciz iddiasına karışan şahıs gözaltına alındı

devlet hastanesi aciline a.d nin getirilişi

İş Başvurusu Taciz İddiası Personel Alımı Devlet Hastanesi Harekete Geç 

-a.d'nin gazeteciye cevabı
-hastane giriş detay
-arşiv görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı. HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuruda bulunan bir kadının MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. tarafından sözlü taciz edildiği iddiası üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri taciz iddialarında adı geçen A.D.’yi Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Mardin Devlet Hastanesi'ne getirilen A.D. gazetecilerin, “Neden iş başvurusuna gelen kadına kahvaltı tabağı hazırlamasını istediniz?” sorulması üzerine "İftira ben öyle bir şey demedim” dedi.
A.D.’nin gözaltındaki işlemleri sürüyor İddiaya göre, 7 ay önce Mardin Büyükşehir Belediyesinde İŞKUR üzerinden bir çocuk annesi G.K. (30), işe girebilmek için belediyeye bağlı personel alımından sorumlu Kent AŞ'ye başvurusunun ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D., G.K.'yi arayarak sahibi olduğu otelde görüşmek istediğini belirttiği ve kahvaltı tabağı hazırlamasını istediği için şikayetçi olmuştu.
İlgili Foto Galeriler
Mardin'de PatlamaMardin'de Patlama
Bu Acıya Yürek DayanmazBu Acıya Yürek Dayanmaz
Tecavüz Edip Ölüme Terk Etti Ama...Tecavüz Edip Ölüme Terk Etti Ama...
Eniştem Beni Taciz Etti!Eniştem Beni Taciz Etti!
Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!
Hayalet Kabusları Oldu!Hayalet Kabusları Oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı