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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin’de 85 kiloluk köpek balığına yoğun ilgi Haberi

Mardin’de 85 kiloluk köpek balığına yoğun ilgi Haberi

Balıkla resim çektiren vatandaşlar ve çocuklardan detay

Uzunlu Yarış Köpek Balığı Köpek Hayvan 

-Balıkçıdan detay
-Balıkçı Nusrullah Saygın ile röportaj
-Köpek balığından detay

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’den bir balıkçının kapıya astığı 85 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre uzunluğunda köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu. Artuklu ilçesinde 12 yıldır balıkçılık yapan işletmeci Nusrullah Saygın, iş yerine getirdiği 85 kiloluk dev köpek balığını iş yerinin kapısına asınca vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. 1,5 metre uzunluğundaki köpek balığının kansere iyi geldiğini ve siparişler nedeniyle 3 günde tükendiğini belirten Saygın, satışlardan memnun olduğunu söyledi.

Yine sipariş aldıklarını ifade eden Saygın, “Dünyada kanseri olmayan tek hayvan bu. Siparişlerini aldık. Parçalamasını yapıp sahiplerine teslim edeceğiz. Herkes gelip görüyor. Gerçek olduğuna inanmıyor. Herkes resmini çekiyor. Çok güzel bir duygu” dedi.
İlk defa görenler çok korktu Asılı halde duran köpek balığını görünce korktuğunu belirten Rüya Aydın, “Dokununca değişik bir duygu oldu” dedi İrem Arık da, kurs çıkışı gezerken köpek balığını gördüğünü ifade ederek, “Çok korkunç ama çok tatlı bir balık. Kimsenin korkmasına gerek yok bence” diye konuştu.

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