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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin’de 5 bin 300 kişiye sanat eğitimi verildi

Mardin’de 5 bin 300 kişiye sanat eğitimi verildi

Erbane kursundan detay

Öğretmen Gesi Sanat Müziği Fotoğrafçılık 

-Erbana kursuna tiyatro ekibinin eşlik etmesi
-Tiyatro kursundan detay
-Halk Dansları kursundan detay
-Türk bayrağı detayı
-Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Müdürü Seçkin Mataracı ile röportaj
-Eğitimci Feride Özbek ile röportaj
-Halk oyunları öğrencisi Deniz Yusuf Handiç ile röportaj
-Türk sanat müziği eğitimi alan Aylin Yüksekdağ ile röportaj
-resim kursundan detay
-Gitar kursundan detay

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin Büyükşehir Belediyesince açılan sanat kurslarından 5 bin 300 kişi faydalandı. Belediye Konservatuvarı Müdürü Seçkin Mataracı, verdikleri kurslarla genç ve çocukların yeteneklerini keşfettiğini belirtti.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, sanat alanındaki çalışmalarıyla da vatandaşların gönlünde taht kurdu. Belediye Konservatuvarının son iki yıl içerisinde açtığı halk dansları, tiyatro, ney, gitar, sinema, fotoğrafçılık, Türk Sanat Müziği ve erbane kurslarından 5 bin 300 kişi faydalandı. Konservatuvar Müdürü Seçkin Mataracı, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın katkılarıyla konservatuvarın bölgeye kazandırıldığını belirterek, “2016 yılında açılan konservatuvarımız da 5 bin 300 öğrencimizin kaydını gerçekleştirdik. Birçok sanatsal alanda eğitimler veriyoruz. Bu sene 11 öğrencimiz müzik öğretmenliğini kazandı. Tüm gençlerimiz buraya sanatta eğitimleri almak üzere geliyorlar ve buraya gelen gençler dışardaki birçok tehlikeden, terörden, madde bağımlığına arınmış oluyorlar. Yetenekleri keşfedeceği bir yer oluyor” dedi.
Eğitimcilerden Feride Özbek, konservatuvarın Mardin bölgesinde açılmış en güzel yer olduğunu belirterek, “Halka açık kurslarımız devam ediyor ve enstrümanlar konusunda çok yardımcı oluyorlar. Yetkililere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Öğrencilerden Deniz Yusuf Handiç, “Valimiz Mustafa Yaman ve ekibine bu merkezi bizlere kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Bize hem iş hem eğitim olanağı sundular. Tüm dersler ücretsiz veriliyor” ifadelerinde bulundu.
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