Mardin’de 481 okula 'beyaz bayrak' Haberi

-Plaketlerden ve beyaz bayraklar

-Türkiye Halk Sağlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz Ateş'in konuşması

-Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay'ın açıklaması

-Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın konuşması

-Sertifikaların verilmesi



( MARDİN ) Mardin’de 481 okula "beyaz bayrak" MARDİN



- Mardin’de "Temiz Okul, Sağlıklı Okul" projesi kapsamında “beyaz bayrak” almaya hak kazanan 481 okula bayrakları teslim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca yürütülen “Temiz Okul, Sağlıklı Okul” projesi çerçevesinde, “beyaz bayrak” almaya hak kazanan okullara bayraklarının verilmesi için tören düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz Ateş, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Halk Sağlığı Müdürü Saffet Yavuz ve okul yöneticileri katıldı.

Programda konuşan Türkiye Halk Sağlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz Ateş, “Bugün itibari ile yaklaşık 59 bin okulumuzdan 21 bin 187 si yani yüzde 36,8’inde okullarımız beyaz bayrak unvanını almış bulunmaktadır. Mardin’e baktığımızda 2017-2018 yılı Mardin için daha parlak bir yıl olmuş ve yüzde 47,5 oranında ulaşmıştır. Beyaz bayrak almaya hak kazan okul yöneticilerimizi ve bu okullarda görev yapan öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu projeyi tüm okullarımızda uygulamamamız gerektiriyor” dedi.

“1 milyon öğrenci bize emanet” Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, her gün bir milyon öğrencinin aileler tarafından kendilerine teslim edildiğini anlatarak, “Çocukları sağlıklı bir şekilde ailelerine teslim etmek zorundayız. Milli Eğitim Bakanlığı sadece eğitimle uğraşması ne derece doğru buna ben katılmıyorum. Eğitimin birçok paydaşı var, bu paydaşlarla birlikte hareket etmenin en güzel örneklerinden birini Mardin’de gördük” diye konuştu.

“Daha temiz bir Mardin için çalışıyoruz” Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman ise, 32 yıllık yöneticilik hayatında evinin kapılarını öğrencileri ve gençlere hep açık tutuğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Bu proje sadece okulların temizliği için değil. Daha yeşil, daha temiz, bir Mardin projemizi hayata geçirmiş olacağız. Meslek hayatımda çalışmış olduğum tüm makamlar olmak üzere kaymakamlıkta ve valilik konağını yavrularımıza ve öğrencilerimize açık hale getirdik. Bu şehrin büyükşehir bütçesinin, yerel yönetimler bütçesinin oraya buraya çarçur edilmesine karşıyız. Biz bu şehrin öğrencilerine, gençlerine, engellilerine kadınlarına bu harcamayı yapacağız.” Konuşmaların ardından okullara sertifika ve bayrakları verildi.



