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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin'de 350 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

Mardin'de 350 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

Bulunan muhimmatlardan detay

Elektrik Kablosu Fünye Yangın Tüpü Trol 

-Muhimmatların imha anı

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de 350 kilogram patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 13-14 Aralık tarihleri arasında Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Dargeçit ilçesi kırsal Korucu Mahallesi ile Nusaybin ilçesi kırsal Gürün, Düzce ve Çalıköy mahallelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlarda, 350 kilogram patlatılmaya hazır EYP düzeneği, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 50 adet elektrikli fünye, 1 adet konvektör, 8 adet ateşleme düzeneği, 2 adet yangın tüpü, 10 adet el telsizi, 14 adet pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 2 çift ayakkabı ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi, ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir” denildi. (BS-MP-Y)
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