- Mardin’de 28 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

-Salonda bulunan vatandaşlar

-Yapılan konuşmalar



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında 1991 yılından beri bir yanlış anlaşılma sonucu yaşanılan husumet, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Batman’ın tanınan ailelerinden Kemal Tarhan ve Kızıltepe’nin kanaat önderlerinden Mehmet Sungur’un girişimleriyle barışla sonuçlandı. Kızıltepe’de Çelik soyadını taşıyan Daşi ve Çeçen soyadını taşıyan Aşiti aşiretleri arasında 28 yıl önce yanlış anlaşılma sonucu başlayan husumet Mardin Valisi Mustafa Yaman, Batman’ın tanınan ailelerinden Kemal Tarhan ve Kızıltepe’nin kanaat önderlerinden Mehmet Sungur’un girişimleriyle barışla sonuçlandı. Bir düğün salonunda yapılan barış programı Kur’an tilaveti ile başladı.

Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, burada yaptığı konuşmada bölgede huzurun hakim olduğunu söyledi.



Vali Yaman, “Bir husumet oldu ama inşallah bizim şahitliğimizde bu husumet sona eriyor. İnşallah bu barış daima sürsün. Hem Çeçen ailesinin hem de Çelik ailesinin büyükleri buna nezaret edecekler. Bölge artık bir huzur iklimine ulaştı. Bölgede huzur hakim, inşallah bu ailelerimiz de bu huzuru devam ettirecekler" dedi.

Aşiti aşiretinden Cemil Çeçen de, "28 yıl önce aramızda bir yanlışlık, bir kırgınlık oldu. Şimdi bu barışı sağladık. Bölgemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

"Acımızı ve keyfimizi paylaşacağız" Daşi aşiretinden Süleyman Çelik de, "Güzel olmayan bir hadise aramızda geçti. Aradan 28 yıl geçti. Mehmet Sungur, Kemal Tarhan ve memleketimizin ileri gelenleri araya girdi. Bu husumeti ortadan kaldırdılar. Allah hayırlarını kabul etsin. Tabi düşmanlık iyi bir şey değil. Sulhun olduğu iyi olduğu yerde düşmanlığı ortadan kaldırmak gerekiyor. Memleketimiz için bu barışımız örnek olsun istiyoruz. Artık düşmanlığı geride bırakıyoruz. Bundan böyle birbirimizle dostluk yapacağız. İnşallah birlikte ağlayıp birlikte güleceğiz. Acımızı ve keyfimizi paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Batman’ın tanınan ailelerinden olan ve iki aile arasında ara buluculuk yapan Kemal Tarhan, "Bu olayları çok yaşadığımız için bu açıyı çok iyi biliyorduk. Her zaman barıştan yanayız ve barıştan yana olmaya çalışacağız. Dava ne kadar olursa olsun karşısındaki aile her ne kadar haksızlığa uğramışsa eğer o kadar büyükse olmayacak hiçbir dava yok" dedi.

Verilen barış yemeğinden sonra program sona erdi. (SG-YRT-

