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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mardin’de 18 kilo gramlık eyp imha edildi

Mardin’de 18 kilo gramlık eyp imha edildi

El yapımı patlayıcının imha edilmesi

Jandarma Terör Örgütü Teröristler Trol 

-Patlama anı
-Kalkan duman

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu kapsamında yapılan arama faaliyetlerinde 18 kilogramlık EYP düzeneği bulunarak imha edildi. Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlen Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu kapsamında Artuklu ilçesi Özlüce Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetinde terör örgütü PKK’lı teröristlerce önceden toprak içerisine gizlenmiş 18 kilogramlık El Yapımı Patlayıcı (EYP)düzeneği buldu. Bulunan patlayıcı madde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ve Mayın EYP Tespit İmha (METİ) ekiplerince kontrollü şekilde patlatılırken büyük bir facianın önlendiği öğrenildi. Ekipler, saldırgan teröristlerin tespiti için olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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