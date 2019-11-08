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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından fidan dikimi - MARDİN

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından fidan dikimi - MARDİN

- Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından fidan dikimi - Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın vatandaşlara fidan dağıtması - Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş'ın konuşması - Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş,savcılık personeli ve vatandaşlarla fotoğraf çekimi Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından fidan dikimiMARDİN (AA) - Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes Ver" sloganıyla başlatılan ve 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşması hedeflenen seferberlik kapsamında fidan dağıtımı yapıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mardin Adliyesi önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara, avukatlara ve polis memurlarına 111 fidan verildi.
Bektaş burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde ağaç dikme seferberliğini başlatıldığını söyledi.

Bu kapsamda 11 Kasım'ın ağaç dikme bayramı olarak belirlendiğini ifade eden Bektaş, 11 milyondan fazla fidanının toprakla buluşacağını aktardı.Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü olarak toplum yararına olan bu gibi kampanyalarda sürekli bulunduklarını anlatan Bektaş, 11 Kasım'daki etkinlikte de hazır bulunacaklarını belirtti.
Bektaş, "11 milyon fidanın toprakla buluşması Guinness rekorlar kitabına girecek seviyede bir rekor olacak. Bundan sonraki yıllarda da bu etkinlikler kalıcı hale gelip inşallah devam ettirilecek." dedi.

Rekor Çekim Allah Memur Avcılık 

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