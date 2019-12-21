Maraş olaylarının 41’inci yılında hayatını kaybedenler anıldı Haberi

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( KAHRAMANMARAŞ )- Erenler Kültür Derneği Kahramanmaraş Başkanı İbili: - “Bir daha bu tür olaylar ne Maraş’ta, ne Sivas’ta, nede Çorum’da yaşanmasın” KAHRAMANMARAŞ



- Erenler Kültür Derneği Kahramanmaraş Başkanı Müslüm İbili ‘Maraş Olayları’ ile ilgili, “İstiklal madalyamız ve kahramanlık unvanının üzerine düşen kara lekeyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta 1978 yılı Aralık ayında yaşanan ‘Maraş Olayları’nın 41’inci yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili Erenler Kültür Derneği’nde anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, konuşan Erenler Kültür Derneği Başkanı Müslüm İbili, yaşanan olayların Amerika ve Siyonistler tarafından organize edildiğini anımsattı. Alevi ve Sünnilerin kardeşçe Kahramanmaraş’ta yaşadığını ve yaşayacağını ifade eden İbili, “Her yıl olduğu gibi bu yılda Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların 41’inci yılı. Siyonistler ve Amerika emperyalizminin hazırladığı, işbirlikçileri birlikte istiklal madalyamız ve kahramanlık unvanının üzerine düşürülen bu kara lekeyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. 111 Alevi’si ve Sünni’si ile katledilenleri anmak için toplandık. İstiyoruz ki barış, kardeşlik ve hep birlikte daha mutlu bir yaşam için mücadele ediyoruz. Elimizden geldiği kadar da, kardeşlik ve barışı devam ettirme düsturu ile hareket ediyoruz. Bir daha bu tür olaylar ne Maraş’ta, ne Sivas’ta, ne Çorum’da nede Gazi’de yaşanmasın. İnanıyorum ki Kahramanmaraşlıların da gönülleri bizimledir. Tüm Maraşlı canlarımızla birlikte Alevi’si, Sünni’si, Kürdü, Türk’ü, Çerkez’i milli mücadele ruhu içerisinde bir anma etkinliği de düzenlemeyi hedefliyoruz. Gün gün, adım adım oraya doğru gidiyoruz” diye konuştu.





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