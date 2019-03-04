Maraş dondurmasıyla künefeyi bir araya getirdi...Hatay'a rakip oldu İzle

-künefenin yapılışı

-künefenin pişirilme aşaması

-künefe sunumu

-genel detaylar

-Mehmet Okur röportaj



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş Dondurması ile Künefeyi bir araya getirdi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraşlı Künefeci Mehmet Okur, Kahramanmaraş Dondurması ile künefeyi bir araya getirerek Hatay'a rakip oldu. Kahramanmaraş'ta kendi ürettiği künefenin çeşitlerini geliştirerek, Kahramanmaraş Dondurması ile Künefeyi bir arada sunan Künefeci Mehmet Okur, yöreye özgü bir tatlı sunuyor. Yaklaşık 15 yıldır tatlı sektöründe yer aldığını belirten Mehmet Okur, Kahramanmaraş Dondurması ile Künefenin bir araya gelmesiyle oluşan eşsiz lezzete yoğun ilgi olduğunu söyledi.



Yıllardır bu sektörün içerisindeyim diyen Mehmet Okur, ''Hareketli ve şaşalı bir sektör. Bizim buradaki amacımız Meşhur Dondurmamız ile Künefeyi bir araya getirerek eşsiz bir lezzet yakalamaktı. Vatandaşlarımızda buna yoğun ilgi gösteriyor. Genel olarak yerli halkımızda, dışarıdan gelen turistlerimizde çok beğeniyor. Künefede çeşit çok ama bizim asıl amacımız dondurma ile künefenin bir arada olmasıydı. Halkında ilgisi ve talebi var'' dedi.

Bu eşsiz lezzeti yakalamak için kaliteli malzeme kullanılması gerektiğini ifade eden Okur, ''Birinci sınıf kaliteli malzemeler olması gerekiyor. Burada tereyağı, fıstık, kadayıf ve peynir bunlar birbirlerini tamamlayan, bir bütün halinde olan ürünlerdir. Künefe, el becerisi ustalık isteyen bir iştir. Maraş Dondurması ile birleşen künefe yoğunluğu ortadan kaldırarak eşsiz bir tat veriyor. Künefede şeker oranı çok önemlidir. Özellikle Maraş Dondurması ile bir araya gelince, künefenin şeker tadı ve Dondurmanın birleşmesi aradaki yoğunluğu kaldırıyor'' diye konuştu.



