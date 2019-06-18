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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Marangozlar teknolojiye direniyor İzle

Marangozlar teknolojiye direniyor İzle

Marangozluk mesleği teknolojiye direniyor

Fabrika Marangoz Ustası Teknoloji Gesi Karabasan 

-Marangoz Yaşar Birecikli konuşması
-Marangoz işinden görüntüler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA - ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da 40 yıldır tahta oymacılığı mesleğini sürdüren marangoz ustası, el emeği ürünlerinin teknolojik ürünlere yenik düştüğünü belirterek, eskisi kadar rağbet görmediğini söyledi.

Şanlıurfa'da 40 yıldır tahta oymacılığı mesleğini sürdüren 52 yaşındaki marangoz ustası Yaşar Birecikli, babadan kalan mesleğini devam ettiriyor. Balıklıgöl Platosunda yer alan tarihi çarşılar bölgesindeki küçük bir dükkanda mesleğini sürdüren Birecikli, teknolojinin ilerlemesiyle artık eskisi kadar ele emeği ürünlerin ilgi görmediğini aktardı. Birecikli, marangozluk mesleğinin geçmişte zamanın popüler mesleği olduğunu, şimdilerde ise teknolojinin gölgesinde kaldıklarını söyledi.

“Fabrikasyon ürünler ele emeğini bitirdi” Çocukluğundan itibaren marangozluk mesleğiyle tanıştığını belirten Yaşar Birecikli, “Ben 40 yıla aşkındır marangozluk işiyle uğraşıyorum. Marangozluk mesleği bana babadan gelen bir meslektir. 12 yaşımdan beri bu işin içindeyim. Çocukluğumdan bu yana yaptığım tahta oymacılığı mesleğini halen devam ediyorum. Tahta oymacılığında kutu, beşik ve diğer el oymacılığı ürünleri yapıyorum. Eski mesleğimizin adı karabasandı. Tabi şimdi karabasan diye bir şey kalmadı. Şimdi fabrikasyon öne çıktı. Şimdi azda olsa ekmeğimizi çıkarıyoruz. Teknoloji ilerledikçe bizim işimiz bitiyor” ifadelerini kulandı. (SÖ-SD-
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