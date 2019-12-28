Marangoz dükkanında çalışan otizmli genç azmiyle örnek oluyor - ADIYAMAN İzle
- Otizmli Hasan Çulcu'nun marangoz tezgahında çalışmasından görüntüler - Anne Bedriye Özel'in konuşması - Otizmli Hasan Çulcu'nun konuşması - Esnaf Muhammet Doğan'ın konuşmasıMarangoz dükkanında çalışan otizmli genç azmiyle örnek oluyor - Adıyaman 'da yaşayan 17 yaşındaki otizmli Hasan Çulcu, okuldan sonra boş zamanlarında tarihi Oturakçılar Pazarı'ndaki marangoz dükkanında ter döküyor - Hasan Çulcu: - "Hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak ve onunla hatıra fotoğrafı çekmek" - Anne Bedriye Özel: - "Hasan bizim için çok özel bir çocuk. Kendisini geliştirmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Şu an evde tek başına kalabiliyor, yemeklerini yapıp, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor"ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman 'da yaşayan 17 yaşındaki otizmli Hasan Çulcu, 7 yıldır okuldan sonra tarihi Oturakçılar Pazarı'ndaki bir marangoz dükkanında harçlığını çıkarıyor.Çalışkanlığıyla pazar esnafının da takdirini kazanan Çulcu'ya 3 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Çulcu, anne ve babasının desteğiyle eğitim ile sosyal hayatında aktif bir profil çizdi. 10 yaşında marangoz dükkanında çalışmaya başlayan Çulcu, aile bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu da yaşıyor.Babasını 2016 yılında kaybeden Çulcu, annesiyle el ele vererek yılmadan hayatına devam ediyor.Hasan Çulcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde dükkanı açarak temizlemeye başladığını ve gelen müşterilere yardımcı olduğunu belirterek, "Hayalim cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak ve onunla hatıra fotoğrafı çekmek" dedi. Anne Bedriye Özel de otizmin bir hastalık değil, tam aksine bir farkındalık olduğunu söyledi.
Çocuğunun otizmli olduğunu öğrendikten sonra kolları sıvadığını anlatan Özel, "Hasan bizim için çok özel bir çocuk. Kendisini geliştirmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Şu an evde tek başına kalabiliyor, yemeklerini yapıp, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Okuldan kalan boş zamanlarında 10 yaşından beridir mobilya dükkanına gelerek hem mesleğini öğreniyor hem de cep harçlığını kazanıyor. Esnaflar Hasan'ı çok seviyor, adeta göz bebekleri olmuş durumda." diye konuştu.
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