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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mar Ahron Manastırı koruma altına alınıyor İzle

Mar Ahron Manastırı koruma altına alınıyor İzle

Arşiv görüntüler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Mülkiye Kaçak Başvuru Dilekçesi Kaçak Kazı Aski 


- Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan ve 3 saatlik yürüyüşle ulaşılan dağın tepesinde zamana direnen Mar Ahron Manastırı'nın bulunduğu bölge 1'inci derece sit alanı olarak belirlenip, koruma kararı alındı.Baskil’in Suyatağı köyündeki Muşar Dağı'nın zirvesinde bulunan ve yıkılmaya yüz tutan bin yıllık geçmişe sahip Mar Ahron Manastırı zamana direniyor. Manastırın bin yıl önce bölgede yaşayan Hristiyan ve Ermeniler tarafından kullanıldığı biliniyor. Manastırda yer alan doğu batı ve doğu güney noktasındaki 2 kulenin Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubad’ın da hapsedildiği Muşar Kalesi ve çevresini gözetlemede kullanıldığı tahmin ediliyor. Bölgedeki en yüksek dağın zirvesinde bulunan manastıra yol olmadığı için ulaşım, yaya olarak yaklaşık 3 saat sürüyor.Zamanla büyük bir bölümü hem kaçak kazı yapanlar hem de doğal nedenlerden dolayı yıkılan manastır ile ilgili Diyarbakır Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından adım atıldı. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Baskil ilçesi Suyatağı'nda bulunan mülkiyeti maliye hazinesine ait tapunun 559 nolu parselinde yer alan, L (birinci) grup yapı olarak tescilli Muşar Dağı Kilisesi'nin Koruma alanında belirlenmesine ilişkin, 2863 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince, Muşar Dağı Kilisesi'nin korunma alanının kendi parseli olarak belirlemesine uygun olduğuna,Muşar Dağı Kilisesi'nin korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü uygulama öncesinde kurulumuzdan izin alınması gerektiği kararı verildi"denildi.Öte yandan bölgenin turizme kazandırılması için manastırın bulunduğu bölgeye Suyatağı köyü üzerinden yol yapılması istenirken, muhtarlık tarafından başvuru dilekçesi verildiği bildirildi.

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