Manyas'ta çeltik hasadı başladı - BALIKESİR

- Çetlik hasadından detaylar - Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ile ropörtaj - Üretici Nafiz Baş ile ropörtajManyas'ta çeltik hasadı başladıBALIKESİR (AA) - Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Manyas'ta çeltik hasadına başlandı.Geçen mayıs ayının ilk günlerinde ekimi yapılan baldo cinsi çeltiklerin hasadına başlandı.Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, AA muhabirine yaptığı açıklamada Manyas genelinde 65 bin dekar çeltik ekiminin gerçekleştiğini belirtti. Erken ekimlerde hasadın başladığını vurgulayan Danç, "İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Yıl olarak lodos esintileri olmadı. Çeltik için güzel bir mevsim oldu. Verimlerin güzel olduğunu görüyoruz. Hasadın ağırlığı bundan sonra başlayacak, eylül ortasından sonra tüm hızıyla sürecek. Ekim ayı ortalarında hasat sona erecek." dedi. Danç, bu sene bölgede ağırlıklı olarak baldo, cameo ve osmancık çeşitleri çeltik ekimlerinin yapıldığını aktararak, "Bu yıl erken ekim yapılan baldolarda verim düşüklüğü yaşanmış. Şu anda erken baldo hasat yapan bazı arkadaşlarımızda randıman 34 civarındadır. Bu bizim için hiç iyi olmayan bir durumdur. Erken ekimler haricinde şu anda gözlemlediğimiz çeltiklerimiz çok iyi. Buna bağlı olarak verimlerimizin de çok iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu. Gönen ilçesinde çeltik fabrikası olan ve Gönen ve Manyas'ta çeltik ekimi yapan Nafiz Baş, kırsal Çavuş Mahallesi'nde bulunan çeltiğin hasadını yaparken yaptığı açıklamada, verimlerden memnun olduğunu söyledi.
Baldo türü çeltiği hasat ettiğini ve dekara 700 kilogram verim beklediğini belirten Baş, "Allah'ın izniyle bereketli bir yıl olur. Fiyat beklentimiz ne çok yüksek ne de çok düşük. Tüketici de üretici de mağdur olmasın." dedi. Diğer bir üretici Efrahim Darendeli ise sıcaklardan dolayı bazı çeltikler de hastalık oluştuğunu ve randıman düşüklüğü yaşandığını ifade etti.