Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Mantar zehirlenmesi - TOKAT İzle

Mantar zehirlenmesi - TOKAT İzle



: - Erbaa Devlet Hastanesi acil servis önü - Zehirlenen kişilerin ambulanslar ile Tokat Devlet Hastanesine sevkiTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.İlçeye bağlı Demirtaş köyünde ormanda topladıkları mantarları yiyen Abdullah Önder (65), Cemile Önder (28), Hamiyet Önder (63), Ayşenur Önder (16), Abdurrahman Önder(18), Eren Önder (16), Mustafa Önder (33) ve Bayram Balcı(41) bir süre sonra kusma ve bulantı şikayeti ile Erbaa Devlet Hastanesine başvurdu.Yapılan kontrollerde yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edilen 8 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Trol 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı