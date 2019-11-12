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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Mantar zehirlenmesi - KARABÜK Video

Mantar zehirlenmesi - KARABÜK Video

- Mantardan zehirlenen kişilerin ambulansla hastaneye getirilmesi Karabük 'te mantar zehirlenmesi - Safranbolu ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan biri çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Kirkille Mahallesi'nde, evde mantardan yapılan yemeği yiyen Abdullah U, Nazife A, Hanım Y, Yeter K. ve bir yaşındaki Asya Zeynep K. bir süre sonra rahatsızlandı.Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaları üzerine zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.İhbar üzere eve gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan 5 kişiyi Safranbolu Devlet ve Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.Polis ekipleri, olayın yaşandığı eve giderek çalışma yaptı ve soruşturma başlattı.

Mide Bulantısı Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

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