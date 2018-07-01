Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Mantar zehirlenmesi iddiası: 3 ölü - ESKİŞEHİR

Mantar zehirlenmesi iddiası: 3 ölü - ESKİŞEHİR

- Eskişehir Han ilçesi Samanlı yaylasından görüntü - Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışması - Boynuyoğunlu Derneği Köyleri ve Aşireti Derneği Başkanı Hasan Deniz Uyanık ile röportaj - Hastane önünden görüntülerEskişehir'de mantar zehirlenmesi iddiası - Han ilçesinde yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altına alındıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Han ilçesinde yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Samanlı Yaylası mevkinde piknik yapan Lütfi (69), Erkan (46), Rümeysa (7) ve Ramazan Talha Karaçam (10), kaldıkları çadırda vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lütfi, Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam'ın öldüğünü belirledi.Durumu ağır olan Erkan Karaçam (46) ise 112 ambulans helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesine Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Erkan Karaçam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Bu arada Samanlı Yaylası sakinlerinin, geceyi geçirmek için bölgede çadır kuran Karaçam ailesinin mantar topladığını gördüğü, bu nedenle söz konusu kişilerin yedikleri mantardan zehirlenmiş olabilecekleri değerlendiriliyor.Kesin ölüm sebebinin, olay yeri incelemesi ve yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

Hastane Olay Yeri İnceleme Ambulans Helikopter Sağlık Ekipleri Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı