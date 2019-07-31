Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mansur Yavaş: 'Ankara'da konut fazlası var' - ANKARA Haberi

Mansur Yavaş: 'Ankara'da konut fazlası var' - ANKARA Haberi

Mansur Yavaş: " Ankara 'da konut fazlası var" - ANKARA - Toplantıya gelişler - ASO Meclis Toplantısı detayları - Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması" Ankara 'da konut fazlası var" - Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - " Ankara 'da şu anda 25 milyona yetecek kadar alan imara açılmış, 100 binin üzerinde konut fazlası var"ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte 25 milyon nüfusa yetecek kadar alanın imara açıldığını ve 100 binin üzerinde konut fazlası bulunduğunu söyledi.

Yavaş, Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Toplantısı'nda, çılgın projelerinin olmadığını, kent ekonomisini ayağa kaldırmak istediklerini belirtti.
Kentin 2025 yılında öngörülen nüfusunun 8 milyon civarında olacağına değinen Yavaş, " Ankara 'da şu anda 25 milyona yetecek kadar alan imara açılmış, 100 binin üzerinde konut fazlası var. Sanayiye gitmesi gereken paranın çoğunluğu orada gömülü olarak duruyor. Bu bir hataydı. Kolay para kazanmanın cazibesine gidildi ve bu şekilde betonlaşma temin edildi. Halbuki asıl desteklenmesi gereken sizlerdiniz. Bundan sonra inşallah bu açığı kapatacağız." diye konuştu.
Ankara 'nın havaalanı metrosu olmadığına işaret eden Yavaş, bu eksiği gidermek ve kaynak sağlamak için Çin, Japonya ve Dünya Bankası ile kredi konusunda görüşmeler yaptıklarını ifade etti.
Toplantıya, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve meclis üyeleri katıldı.

Lyon Allah Çılgın Proje 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı