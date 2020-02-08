Manisalı depremzedeler için 30 konteyner ev kuruldu

-Karakurt Muhtarı İdris Kat'ın açıklamaları

-Konteynerde kalacak olan depremzede Engin Özçetin ile röportaj

-Konteyner kentten görüntüler

-Çadır kentten görüntüler



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde depremde evleri ağır hasar alan Karakurt Mahallesi sakinleri için 30 konteyner ev kuruldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan 30 konteyner, sabaha karşı tırlarla Karakurt Mahallesi'ne getirildi.

Kurulumu tamamlanan konteynerlere depremzede aileler yerleştirildi. Karakurt Mahalle Muhtarı İdris Kat, 30 konteynerin kurulduğunu belirterek, "Bugün Karakurt Mahallemize AFAD tarafından 30 adet konteyner getirildi.

Bu konteynerler Kırkağaç Kaymakamlığımızın 86 vatandaşımıza yaptığı mülakat sonucu verilmiştir. 29 tanesi Karakurt Mahallesi Haline kurulmuştur. Bir tanesi ise muhtarlığımıza yerleştirildi. Burada emeği geçen başta Manisa Valisi Ahmet Deniz'e, Kırkağaç Kaymakamımıza ve AFAD ekibine çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hizmet oldu. Konteynerlerin içi çok güzel. Temiz, düzgün ve güzel. Gediz Elektrik, yarından itibaren elektriklerini bağlayacak, Kırkağaç MASKİ ekipleri ise sularını be kanalizasyonlarını bağlayacak. İnşallah, depremzedelerimizi önümüzdeki hafta konteynerlerine yerleştirmeye başlayacağız" dedi.

Depremde evi hasar gören vatandaşlardan Engin Özçetin ise "Şu an konteynerlerimiz gelmiş bulunmakta. Soğukta çadırda kalan vatandaşlarımız konteynerlerimiz gelince daha güvenli ve daha sıcak bir yerde kalacaklar. Valimize ve kaymakamımıza çok teşekkür ederim, sağ olsun var olsunlar" diye konuştu.





loading...