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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Manisalı besici deprem anını kaydetti - MANİSA Video

Manisalı besici deprem anını kaydetti - MANİSA Video

- Besici İbrahim Güngör'ün deprem anında kaydettiği görüntü - Kuzuların olduğu ahır - Besici İbrahim Güngör'ün kuzularla ilgilenmesi - İbrahim Güngör'ün konuşması Manisa lı besici deprem anını kaydetti - Kırkağaç ilçesinde besicilik yapan İbrahim Güngör, koyunlarının huzursuz hareketlerinden şüphelenip cep telefonu kamerasıyla görüntü kaydetmeye başladıktan birkaç saniye sonra deprem meydana geldiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kırkağaç ilçesinde hayvancılıkla uğraşan İbrahim Güngör, 19.09'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anını cep telefonuyla kaydetti.
Kuzularının huzursuz şekilde hareket etmelerinden ve bağırmalarına anlam veremeyen Güngör, telefonuyla ahırda kuzuların bu anını kaydetmek istedi. Güngör, kayda başladıktan yaklaşık 5 saniye sonra deprem meydana geldi.İbrahim Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam kuzuları meradan getirip anne koyunların yanına bıraktığı sırada hayvanlarda huzursuzluğun başladığını ve bunu cep telefonuyla kaydettiğini belirterek, "Daha sonra bir anda deprem olmaya başladı.
İlk başta ben olan biteni anlamadım. Çocuklar ağlamaya başladı, çok kötüydü, Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Muhabir Cep Telefonu Hayvancılık Deprem Anı Hayvan 

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