Manisa Valisi’nden deprem açıklaması Haberi



- Dün akşam Manisa’da meydana gelen 5,4 şiddetindeki deprem sonrası, merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesinde açıklama yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Beş metruk binada yıkılma olmuştu. Hasarlı olan binalarımızın tespiti için de ekiplerimiz şu anda alanda. Bize intikal eden bilgilere göre, ağır hasarlı binalarımız yok” dedi.

Dün akşam 22.22’de merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5,4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından 200’ün üzerinde de artçı sarsıntı yaşandı. Özellikle Musalar ve Selçikli Mahallelerinde bazı evler hasar görürken, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Musalar Mahallesinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Burada geceyi sokakta geçiren vatandaşlarla konuşan Vali Deniz, son durum ile ilgili açıklama yaptı. Vali Deniz, “Dün geceden bu yana bütün birimlerimizle beraber vatandaşlarımızın yanındayız. Rabbimize şükürler olsun, can kaybı, ciddi bir yaralanma ve ciddi bir hasar yok. Hasar tespit ekiplerimizle köylerimizde çalışmalar başladı.

Evlerde ciddi bir hasar var mı, tespit edeceğiz. Devletimizin bütün imkanlarıyla buradayız. Dün akşam depremden sonra dört vatandaşımız panik nedeniyle hastanelere gitmişti ve ayakta tedavi oldular. Beş metruk binada yıkılma olmuştu. Hasarlı olan binalarımızın tespiti için de ekiplerimiz şu anda alanda. Bize intikal eden bilgilere göre, ağır hasarlı binalarımız yok. İnşallah akşam daha net bilgiler alacağız ama şu an itibariyle önemli bir sıkıntı yok. Kızılay’ın gıda takviyesi ve ihtiyaç halinde çadır kurma konusunda devletin bütün birimleriyle buradayız” diye konuştu.

(CA-



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