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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa Valisi Deniz: “Göçük altında kalan 7 işçimizden 4'ü kurtarıldı. İşçilerin hayati tehlikesi yok”

Manisa Valisi Deniz: “Göçük altında kalan 7 işçimizden 4'ü kurtarıldı. İşçilerin hayati tehlikesi yok”

Hastane önünden detay görüntüler

Mahsur Kaldı Hastane Muhabir Maden Ocağı Oksijen 

-ARŞİV
-ocağın görüntüsü

( MANİSA )- Göçüğün meydana geldiği Işıklar Maden Ocağı, Soma’da 13 Mayıs 2014 yılında 301 işçinin hayatını kaybettiği Eynez maden ocağını işleten şirkete ait olduğu öğrenildi- Vali Ahmet Deniz:- “Göçük altında kalan 7 işçiden 4 kurtarıldı, 3 işçi göçük altında ancak kendileri ile irtibat kuruldu. Çok şükür hayati tehlikeleri yok” MANİSA

- Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 7 işçiden 4’ünün kurtarıldığını, göçükteki 3 işçinin ise kurtarılma çalışmalarının sürdüğünü, hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi.

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmelerine ait Işıklar Maden Ocağında saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi. Yaşanan göçükte 7 işçi madende mahsur kaldı. Olayın ardından ocağa çok sayıda ambulans sevk edilirken, mahsur kalan 7 işçiden 4’ü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan 3 işçiyle de irtibat kurularak, oksijen verildiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 4 işçiden de 3’ünün taburcu edildiği, bir işçinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Bize gelen ilk bilgiye göre madende küçük çaplı bir göçük meydana geldi. Çok şiddetli bir göçük değil. 7 işçimiz mahsur kalmıştı. İşçilerimizden 4’ü kurtarılarak hastaneye götürüldü. Bu işçilerimizden 3’ü taburcu edildi. 1 işçimizin ise tedavisi sürüyor. Göçükte bulunan 3 işçimizle de irtibatımız kuruldu. Çok şükür hayati tehlikeleri yok. Çalışmalarımız sürüyor. Kısa süre içerisinde göçükteki diğer işçilerimizi de çıkaracağız inşallah” dedi.
Göçüğün meydana geldiği Işıklar Maden Ocağının, Soma’da 13 Mayıs 2014 yılında 301 işçinin hayatını kaybettiği Eynez maden ocağını işleten şirkete ait olduğu öğrenildi. (ÖND-
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