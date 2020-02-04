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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Manisa Valiliği'nden depremle ilgili rahatlatan açıklama

Manisa Valiliği'nden depremle ilgili rahatlatan açıklama

sokaklardan görüntü

Deprem Bild Harekete Geç 

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( MANİSA )- “Depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” MANİSA

- Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa’daki ilgili kurumlar harekete geçti. Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "04.02.2020 tarihinde saat 20.55'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” denildi.
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