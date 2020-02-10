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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa Şehir Hastanesi ilk ambulans helikopter indi

Manisa Şehir Hastanesi ilk ambulans helikopter indi

HELİKOPTERİN GELİŞİ

Yarış Sağlık Hizmeti Ambulans Helikopter Teknoloji Helikopter 

-HASTANIN NAKLİ

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa Şehir Hastanesi heliport alanına, yaklaşık bir ay önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden aldığı Heliport İşletme Ruhsatı sonrası ilk ambulans helikopter inişi gerçekleşti. Demirci ilçesinden sevk edilen çocuk hasta ambulans helikopter ile heliport alanına getirildi.
Hasta çocuğun daha sonra 112 ambulansı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine transferi gerçekleştirildi.
Manisa’nın Demirci ilçesinde okulda rahatsızlanan 8 yaşındaki Hüseyin D. Helikopter Ambulans ile Manisa Şehir Hastanesi heliport alanına getirildi.
Hüseyin D. buradan 112 ambulansı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine transfer edildi. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, “Bugün heliport alanımıza ilk ambulans helikopter güvenli bir şeklide inişini gerçekleştirdi. Acil sağlık hizmetlerinin geldiği nokta çok iyi durumda. Sağlık Bakanlığımızın acil tıp hizmetlerinde çağdaş ve modern çözümü olan ambulans helikopterlerin kullanılması, zaman ile yarış halinde olan hastalar için oldukça önem arz etmektedir. Hastane olarak bizde, Manisa’nın merkeze uzak olan ilçelerinden helikopterle hızlı bir şekilde sevk edilmesi gereken hastaları kabul ederek acil sağlık hizmetine katkı sağlamaya başladık. Hastalara müdahale şansı çok daha hızlı hale geldi. Sadece hastanemize değil yakınımızda bulunan tüm sağlık kuruluşlarına gerçekleşecek acil nakillere de hizmet vermekteyiz. Manisa Şehir Hastanesi olarak hastalarımıza en etkin, en konforlu ve en hızlı şekilde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Sağlık alanında dünyadaki en son teknoloji ve tıbbi uygulamaları bölgemiz insanlarına ulaştırmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.
(SC-
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