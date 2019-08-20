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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Manisa milletvekili Aydemir'in acı günü - MANİSA Haberi

Manisa milletvekili Aydemir'in acı günü - MANİSA Haberi

- Cenaze töreninden görüntüler - Uğur Aydemir ve ailesinin taziyeleri kabulü - Cenaze namazı - Hüseyin Aydemir'in cenazesi, oğlu Muammer Aydemir'in cenaze namazını kıldırması - Cenazenin götürülmesi Manisa milletvekili Aydemir'in acı günü - AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in babası Hüseyin Aydemir, son yolculuğuna uğurlandıMANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in babası Hüseyin Aydemir'in cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Akhisar Mustafa Kirazlıoğlu Hastanesinde dün yaşamını yitiren 78 yaşındaki Hüseyin Aydemir'in cenazesi, Akhisar Hilaliye Camisi'ne getirildi.
AK Parti Manisa Milletvekili Aydemir ile kardeşleri, taziyeleri kabul etti. - Cenaze namazını oğlu kıldırdıHüseyin Aydemir'in cenazesi, oğlu Muammer Aydemir'in öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Akhisar Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.Cenaze törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 65. hükümet Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti ve MHP il başkanları, eski milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ile Aydemir ailesinin sevenleri ve yakınları katıldı.

General İl Başkanları Cenaze Namazı Hükümet Milletvekili 

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