Manisa'lı muhtarlar Kıbrıs'a gidecek

- Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin muhtarları karşılaması - Toplu fotoğraf çekimi - Genel detaylarMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesi muhtarları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen ve 62 mahalle muhtarının katıldığı gezi ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan askerlerimizi anmak ve hatıralarını yaşatmak için böyle bir gezi programı yaptıklarını söyledi.
Muhtarları daha önce de Çanakkale'ye götürerek Çanakkale Savaşı'nın yapıldığı yerleri görme fırsatı sunduklarını belirten Çerçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Yunusemre Belediyesi kurulduğu günden itibaren şehitlerimizi anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak için çeşitli programlar yapıyor. Ülkemiz içinde ve dışında bilhassa Kıbrıs'taki şehitliğimizi, toplumun değişik katmanlarındaki vatandaş, gazi, gazi yakını, şehit yakını ve milletin temsilcisi olan muhtarlarımızın ziyaret etmelerini sağlayarak aziz şehitlerimizin hatıralarını canlı tuttu.Şanlı Ordumuzun, Kahraman Mehmetçiğimizin Afrin'de destan yazdığı bugünlerde bu anlamlı ziyarete 62 muhtarımız iştirak ediyor. Muhtarlarımız Kıbrıs Şehitliği başta olmak üzere harekatın yapıldığı toprakları gezme imkanı bulacaklar."