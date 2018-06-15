Manisa emniyetinin acı günü İzle



- Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler ilçesindeki Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğinde görevi başındayken yaklaşık 2 hafta önce geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve önceki gece hayatını kaybeden polis memuru Turan Sütçü, memleketi Akhisar'da toprağa verildi.

Hayatını kaybeden 43 yaşındaki Polis Memuru Turan Sütçü, dün memleketi Akhisar’ın Reşatbey Mahallesinde bulunan Millet Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlığa defnedildi. Merhum polis Sütçü’nün cenazesine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, TBMM KİT Komisyon Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Kaymakam Kaan Peker, Belediye Başkanı Salih Hızlı, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, merhumun eşi, kızı, dost ve akrabaları ile çevrede bulunan vatandaşlar katıldı.

Merhum polis memuru Turan Sütçü evli ve iki çocuk babasıydı. (BG-SC-

