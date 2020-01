Manisa depremi ile ilgili rahatlatan açıklama Haberi

-Prof. Dr. Özden'in bilgisayar başında kısa açıklamaları

- Manisa’da dün akşam yaşanan ve paniğe sebep olan 5.4 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği öğretim görevlisi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, “Fayla ilişkili önemli bir enerji açığa çıkmıştır. Artçı depremlerle sonlanacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı. Dün akşam saat 22.22’de Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem pek çok şehirde hissedilmiş, gece boyunca bölgede artçı depremler sürmüştü. Paniğe sebep olan depremi yorumlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği öğretim görevlisi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, bölgedeki fay sistemleri hakkında bilgiler verdi. Dün akşam yaşanan deprem ve sonrasında yaşanan artçılarla bölgedeki fay hattında büyük bir enerjinin açığa çıktığını vurgulayan Özden, “Artçı depremlerle bu durumun sonlanacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı. “Sürpriz bir deprem değil” Batı Anadolu’da 5 ile 6 büyüklüğündeki depremlerin her zaman olma ihtimali bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Özden, “Dün akşam 22.22 sıralarında 5.4 büyüklüğünde Musalar köyü mevkiinde bir deprem meydana geldi. Depremin olduğu nokta, Batı Anadolu’da birçok irili ufaklı fay sisteminin de yer aldığı bir bölge. Bu bölgenin hemen batısında, Zeytindağ, Soma, Bergama fay sistemi; hemen doğusunda ise Sındırgı ve Simav fay sistemi yer alıyor. Tam 2 fay sisteminin arasını kontrol eden, kuzey-güney doğrultusunda uzanan 25-30 kilometre uzunluğunda da bir fayımız var. Bu fayın ismi de Gelenbe fayı. Aktif bir faydır. Meydana gelen bu deprem sürpriz bir deprem değildir. Bu fay üzerinde ve çevresindeki tüm segmentlerde yaklaşık 5 ile 6 büyüklük arasında değişebilen depremlerin olma ihtimali her zaman vardı. Bu depremle birlikte bu da gerçekleşmiş oldu” şeklinde konuştu.

“Artçı depremlerle sonlanacağını tahmin ediyorum” Dün akşamdan bu yana bölgede artçı depremlerin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Özden, “Bu artçı deprem hareketlerini dikkatle inceleyecek olursak, zaten fayın kendisi bir resim olarak ortaya çıkıyor. Peki bundan sonrası için ne olabilir? Bu fayla ilişkili bir enerji açığa çıkmıştır. Bu da fay üzerinde daha büyük bir depremin olma olasılığını düşürmektedir. Sıfırlamamaktadır ama çok düşürmektedir. Artçı depremlerle sonlanacağını tahmin ediyorum. Dün akşam da 4 büyüklüğündeki artçıların olduğunu görüyoruz. Yani önemli bir enerjinin açığa çıktığını bu anlamda söyleyebiliriz. Bölgeyle ilgili her zaman tedbirli olmakta fayda var. Çünkü Batı Anadolu’nun doğası böyle” ifadelerini kullandı.



