Manisa’dan Yemen’e destek çağrısı

- Yemen’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Manisalı sivil toplum kuruluşları ortak bir açıklama yaparak Yemen’e destek çağrısında bulundu. Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) tarafından Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Yemen’deki insanlık dramıyla ilgili bir açıklama düzenlendi.

Açıklamaya Manisalı sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleri de destek verdi. MASİDAP Dönem Sözcüsü Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “2014 yılının sonunda Husiler tarafından yapılan darbeden sonra insani kriz, Yemen’de her geçen gün artarak devam etmektedir. Stratejik konumu ve dünyanın en zengin enerji bölgelerine yakınlığı sebebiyle geçmişten bu yana uluslararası güç odaklarının hedefinde olan Yemen, şimdi de iç savaşın hüküm sürdüğü bir ülke olarak ayakta kalmaya çalışıyor. Yemen’de yaşanan çatışmalar zannedildiğinden ‘daha karmaşık’ bir hesabın ürünüdür. İki bölgesel güç birbiriyle mücadele ederken uzun vadede bölgenin özellikle emperyalist güçlerin müdahalesine açık hale geleceği aşikardır. Onun için birinci dereceden İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir 'Yemen barış grubu oluşturularak' ‘devletler bazında inisiyatif’ alınmasını öneriyoruz. Öte yandan sivil toplum kuruluşları da sivil alanda inisiyatif alarak çatışmanın durdurulması için ‘güçlü bir kamuoyu’ oluşturmalıdır.” dedi.

21 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu, bunun 9 milyonunun açlık sınırında yaşam sürdüğü Yemen’de insani krizin her geçen gün arttığına dikkat çeken Öner, “Özellikle sağlık hizmetlerinin verilemediği Yemen’de insanlar, dışarıdan gelen yardımlarla ayakta durabiliyor. Yaklaşık 15 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yoksun durumda. Kolera salgını bir milyondan fazla kişiyi etkiledi. 3 milyon kişi ise insani krizden dolayı iç göçe mecbur kaldı. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Yemen’de her 10 dakikada bir çocuk savaş nedeniyle can veriyor. Bizler, komşusu aç iken tok yatan bizden değildir kültürünün mirasçısıyız. Bizler, haksız yere bir kişinin öldürülmesini, tüm insanlığın katline denk tutan bir dinin mensuplarıyız.” şeklinde konuştu.

“Bizler, Yemen’de, Doğu Türkistan’da, Filistin’de, Suriye’de ve Dünyanın neresinde olursa olsun zor durumdaki mazlumların çığlıklarına sessiz kalmadık ve kalmayacağız.” diyen Öner açıklamasını şöyle tamamladı: “Manisamıza değer katan Sivil Toplum Kuruluşlarımızın da katılımı ve desteğiyle başta çocuklar olmak üzere, özellikle Kadın, yaşlı ve hastaların hayata tutunabilmeleri, dertlerine çare, yaralarına merhem olmak için yardım çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Çaresiz insanların ihtiyaçlarını karşılamayı her şeyden önce bir insanlık borcu olarak görüyor, yardımsever tüm duyarlı Manisa halkını Yemen için ses vermeye, el uzatmaya, paydaş yardım kuruluşlarınca başlatılan yardım kampanyalarına destek olmaya davet ediyoruz.” (SC-